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    Кабмін не планує обмежувати авіасполучення на новорічні свята

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    22 грудня понад 40 країн закрили авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу - Кабмін не планує обмежувати авіасполучення на новорічні свята
    22 грудня понад 40 країн закрили авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу

    Україна має дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму авіасполучення з Британією, ─ керівник МЗС

    Уряд не має наміру обмежувати авіасполучення з іншими державами на час різдвяно-новорічних свят, зокрема й з Великою Британією. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу.

    «Я хочу запевнити, що таких планів немає (обмеження подорожей, - ред.) Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята й не планує запроваджувати обмеження на авіасполучення», ─ сказав голова відомства.

    Міністр наголосив, що Україна має «дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму авіасполучення з Британією».

    «Ситуація залишається контрольованою, ми уважно стежимо за розвитком дискусій щодо нового штаму (коронавірусу - ред.) в ЄС і наразі не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією», ─ стверджує Кулеба.

    Він підкреслив, що відразу після оприлюднення інформації про новий штам авіасполучення з Великою Британією закрили ті країни, які мали найбільший пасажиропотік з нею, проте надалі «другої хвилі» обмеження авіаперельотів іншими країнами не було й масового, глобального блокування авіасполучення не спостерігається.

    Як  повідомлялося 22 грудня, понад 40 країн заборонили або обмежили сполучення з Великою Британією через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу. 

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

    МОЗ оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

    Теги: МЗС Кабмін ЄС міністр свята авіаперевезення Велика Британія Україна новорічні свята уряд Дмитро Кулеба коронавірус
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