Кабмін не планує обмежувати авіасполучення на новорічні свята

Україна має дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму авіасполучення з Британією, ─ керівник МЗС

Уряд не має наміру обмежувати авіасполучення з іншими державами на час різдвяно-новорічних свят, зокрема й з Великою Британією. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу.

«Я хочу запевнити, що таких планів немає (обмеження подорожей, - ред.) Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята й не планує запроваджувати обмеження на авіасполучення», ─ сказав голова відомства.

Міністр наголосив, що Україна має «дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму авіасполучення з Британією».

«Ситуація залишається контрольованою, ми уважно стежимо за розвитком дискусій щодо нового штаму (коронавірусу - ред.) в ЄС і наразі не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією», ─ стверджує Кулеба.

Він підкреслив, що відразу після оприлюднення інформації про новий штам авіасполучення з Великою Британією закрили ті країни, які мали найбільший пасажиропотік з нею, проте надалі «другої хвилі» обмеження авіаперельотів іншими країнами не було й масового, глобального блокування авіасполучення не спостерігається.

Як повідомлялося 22 грудня, понад 40 країн заборонили або обмежили сполучення з Великою Британією через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

МОЗ оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.