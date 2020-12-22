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    МОЗ оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19

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    МОЗ радить утриматися від поїздок до Великої Британії, Данію, Нідерланди та Австралію - МОЗ оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19
    МОЗ радить утриматися від поїздок до Великої Британії, Данію, Нідерланди та Австралію

    Українцям радять не відвідувати країни, де виявлено нову мутацію коронавірусу

    Міністерство охорони здоров’я рекомендує українцям не відвідувати країни, в яких виявили новий штам коронавірусу. Про це у вівторок, 22 грудня, сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Ми рекомендуємо всім за можливості утриматися від необов'язкових поїздок до Великобританії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматися від поїздок в Данію, Нідерланди та Австралію, де вже зафіксовані випадки циркуляції цієї мутації корона вірусу», ─ сказав він.

    МОЗ України запевняє, що усі тести в Україні діагностують коронавірус незалежно від його штамів.

    21 грудня лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що мутований штам коронавірусу зафіксували на Закарпатті. 

    Нагадаємо, наприкінці минулого тижня британська влада визнала, що в Лондоні і на південному сході Англії почав швидко поширюватися новий, більш заразний, штам коронавірусу.

    Як відомо, багато країн терміново закривають свої кордони для туристів з Великої Британії після виявлення у цій країні нового штаму коронавірусу. На цю мить рейси до Британії скасували близько тридцяти країн.

    Компанії Pfizer і BioNTech перевірять ефективність своєї вакцини від коронавірусу проти нового нового штаму вірусу.

    Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Нідерланди лікар українці влада ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко Віктор Петров
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