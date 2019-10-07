Керівник «Укрпошти» увійшов до наглядової ради «Укроборонпрому»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний директор ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський

Президент припинив повноваження члена наглядової ради «Укроборонпрому» Давида Арахамії

Президент Володимир Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака та гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського членами наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Відповідний указ №734/2019 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом членами наглядової ради «Укроборонпрому» призначено помічника президента Андрія Єрмака та генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського (за згодою).

Водночас президент припинив повноваження члена наглядової ради «Укроборонпрому» Давида Арахамії.

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» підписав контракт з аудитором. Baker Tilly Ukraine стала переможцем аукціону на проведення аудиту консолідованої звітності «Укроборонпрому» на електронній платформі Prozorro.

До 1 листопада концерн та Baker Tilly Ukraine складуть детальний план проведення аудиту до кінця 2020 року. Це стане першим консолідованим аудитом «Укроборонпрому» за всю історію його існування.

До слова, «Укроборонпром» повернув контроль над держкомпанією «Укрспецекспорт».