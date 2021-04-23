Кабмін пообіцяв виплати за смерть від вакцинації

Причинний зв'язок інвалідності з ускладненнями, що виникли після вакцинації, будуть встановлювати на підставі протоколу розслідування

Кабінет міністрів пообіцяв виплатити понад 1,7 млн гривень у разі смерті внаслідок вакцинації від коронавірусу Covid-19. Про це йдеться в постанові Кабміну в п'ятницю, 23 квітня.

Так, у документі від 31 березня 2021 року №371 Деякі питання державної компенсації шкоди, пов'язаної з ускладненнями, які можуть виникнути після вакцинації від Covid-19, зазначено, що держава в разі смерті внаслідок вакцинації від Covid-19 здійснить членам сім'ї, батькам, утриманцям померлого виплату в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму (понад 1,7 млн гривень), який з 1 січня 2021 року становить 2270 гривень.

Також встановлюються виплати в 400-кратному розмірі прожиткового мінімуму (908 тис. грн) для осіб, які отримають інвалідність I групи, у 350-кратному розмірі (794,5 тис. грн) для осіб з інвалідністю II групи і в 300-кратному (681 тис. грн) для осіб з інвалідністю III групи. Всього на ці виплати Міністерству охорони здоров'я виділили 55,92 млн гривень.

Причинний зв'язок інвалідності з ускладненнями, що виникли після вакцинації, будуть встановлювати на підставі протоколу розслідування, проведеного групою оперативного реагування на несприятливі події після імунізації. При цьому в разі отримання виплати на компенсацію шкоди, пов'язаної з ускладненнями, які можуть виникнути після вакцинації, за процедурою ВООЗ в рамках глобальної ініціативи Covax, виплати держкомпенсації не здійснюються.

Тим часом, Ляшко пояснив, як вакцинуватимуть колективи підприємств. Дозвіл Міністерства охорони здоров'я щодо запису на вакцинацію від коронавірусу колективам, у яких працює понад 50 осіб, не передбачає, що цих людей вакцинуватимуть поза чергою. Про це сьогодні заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.