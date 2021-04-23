  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кабмін пообіцяв виплати за смерть від вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кабмін пообіцяв виплати за смерть від вакцинації
    Фото medsprava.com.uа

    Причинний зв'язок інвалідності з ускладненнями, що виникли після вакцинації, будуть встановлювати на підставі протоколу розслідування

    Кабінет міністрів пообіцяв виплатити понад 1,7 млн гривень у разі смерті внаслідок вакцинації від коронавірусу Covid-19. Про це йдеться в постанові Кабміну в п'ятницю, 23 квітня.

    Так, у документі від 31 березня 2021 року №371 Деякі питання державної компенсації шкоди, пов'язаної з ускладненнями, які можуть виникнути після вакцинації від Covid-19, зазначено, що держава в разі смерті внаслідок вакцинації від Covid-19 здійснить членам сім'ї, батькам, утриманцям померлого виплату в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму (понад 1,7 млн гривень), який з 1 січня 2021 року становить 2270 гривень.

    Також встановлюються виплати в 400-кратному розмірі прожиткового мінімуму (908 тис. грн) для осіб, які отримають інвалідність I групи, у 350-кратному розмірі (794,5 тис. грн) для осіб з інвалідністю II групи і в 300-кратному (681 тис. грн) для осіб з інвалідністю III групи. Всього на ці виплати Міністерству охорони здоров'я виділили 55,92 млн гривень.

    Причинний зв'язок інвалідності з ускладненнями, що виникли після вакцинації, будуть встановлювати на підставі протоколу розслідування, проведеного групою оперативного реагування на несприятливі події після імунізації. При цьому в разі отримання виплати на компенсацію шкоди, пов'язаної з ускладненнями, які можуть виникнути після вакцинації, за процедурою ВООЗ в рамках глобальної ініціативи Covax, виплати держкомпенсації не здійснюються.

    Тим часом, Ляшко пояснив, як вакцинуватимуть колективи підприємств. Дозвіл Міністерства охорони здоров'я щодо запису на вакцинацію від коронавірусу колективам, у яких працює понад 50 осіб, не передбачає, що цих людей вакцинуватимуть поза чергою. Про це сьогодні заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

    Теги: лікар розслідування вакцинація ВООЗ коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies