Жодних поблажок. Ляшко пояснив, як вакцинуватимуть колективи підприємств

За словами Ляшка, якщо в Україні буде велика кількість доз вакцини, МОЗ готове відкривати вакцинальні центри

Вчора через контакт-центр МОЗ на вакцинацію записалися 84 колективи – загалом це 10 390 осіб

Дозвіл Міністерства охорони здоров'я щодо запису на вакцинацію від коронавірусу колективам, у яких працює понад 50 осіб, не передбачає, що цих людей вакцинуватимуть поза чергою. Про це сьогодні заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

«Хочу одразу попередити, що ніякої зради немає. Вакцинація в Україні продовжується відповідно до дорожньої карти і тих етапів, які визначені цією дорожньою картою. Водночас реєстрація колективів, яка відбувається за номером 0 800 60 20 19, призначена для того, щоб ми оперативно у разі надходження великої кількості доз вакцини ефективно використовували усі платформи, які передбачені для проведення щеплень», – сказав заступник міністра.

Він нагадав, що наразі в Україні використовуються дві платформи для проведення вакцинації – пункти щеплення і мобільні бригади. За словами Ляшка, якщо на території нашої країни буде велика кількість доз вакцини, МОЗ готове відкривати вакцинальні центри.

Головний санлікар також повідомив, що за вчора через контакт-центр МОЗ на вакцинацію уже записалися 84 колективи. Загалом це 10 390 осіб.

«Ще раз наголошую, що вакцинація за цим листом очікування буде відбуватися тільки за наявності великої кількості доз вакцини, яка не використовується для пунктів щеплення і вони будуть використовуватися мобільними бригадами. Ці мобільні бригади будуть приїжджати на підприємство і будуть проводити щеплення на місці», – сказав Ляшко.

За його словами, це дозволить нам організовано і досить швидко забезпечити виконання національного плану з імунопрофілактики.

Ляшко також нагадав, що одна мобільна бригада може зробити приблизно 100-120 щеплень на добу, тому створюється лист очікування саме з підприємств, колективи яких складають більше 50 осіб.

«Якщо у колективі менше 50 осіб, ми рекомендуємо записатися у лист очікування у додатку «Дія», – сказав головний санлікар.

Сьогодні зранку в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це вакцина південнокорейського виробництва. Нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини. Вони були поставлені в рамках ініціативи Covax.

Додамо, що в Україні вчора 16169 людей було щеплено проти Covid-19. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов. Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п'ятеро осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

В Україні в середньому за тиждень від Covid-19 вакцинується 0,2% населення, що в десять разів менше, ніж в середньому у європейських країнах, де щотижня щеплюють близько 15 млн осіб, що становить 2% населення.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.