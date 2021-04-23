Київ запроваджує карантинні обмеження на Великдень. Вимоги до церков

Кличко поінформував про особливості проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві

Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Ці вимоги були ухвалені сьогодні на засіданні міського штабу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, влада рекомендує проводити богослужінні в онлайн-режимі.

Якщо десь прихожани прийдуть в церкву, необхідно дотримуватися суворих правил і обмежень.

Храми повинні:

забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень,

обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення,

забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях,

дотримуватися маскового режиму.

Міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень і роз'яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам.

«Ми також чекаємо на свідоме і зважене рішення Всеукраїнської ради церков, яка зібралася сьогодні для ухвалення єдиного рішення усіма конфесіями про те, яким чином проводити богослужіння та як відбуватиметься освячення Великодніх кошиків. Переконаний: церква має дбати про здоров’я своїх вірян та не наражати їх на небезпеку! Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві поки залишається складною. І сьогодні головне завдання – зробити все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я людей. Тому я закликаю всіх киян і всіх українців провести свята в колі родини. Не збиратися великими компаніями, не йти в місця великого скупчення людей. Щоб не наражати на небезпеку себе і своїх близьких», – наголосив Віталій Кличко.

Міністерство охорони здоров’я не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

Столична влада повідомляла, що на Великодні свята у Києві будуть запроваджені додаткові протиепідеміологічні заходи.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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