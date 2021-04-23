  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київ запроваджує карантинні обмеження на Великдень. Вимоги до церков

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Релігійні обряди мають відбуватися з дотриманням протиепідемічних норм - Київ запроваджує карантинні обмеження на Великдень. Вимоги до церков
    Релігійні обряди мають відбуватися з дотриманням протиепідемічних норм
    Фото: Анастасія Власова, Громадське

    Кличко поінформував про особливості проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві

    Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

    Ці вимоги були ухвалені сьогодні на засіданні міського штабу з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, влада рекомендує проводити богослужінні в онлайн-режимі.

    Якщо десь прихожани прийдуть в церкву, необхідно дотримуватися суворих правил і обмежень.

    Храми повинні:

    • забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень,
    • обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення,
    • забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях,
    • дотримуватися маскового режиму.

    Міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень і роз'яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам.

    «Ми також чекаємо на свідоме і зважене рішення Всеукраїнської ради церков, яка зібралася сьогодні для ухвалення єдиного рішення усіма конфесіями про те, яким чином проводити богослужіння та як відбуватиметься освячення Великодніх кошиків. Переконаний: церква має дбати про здоров’я своїх вірян та не наражати їх на небезпеку! Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус у Києві поки залишається складною. І сьогодні головне завдання – зробити все можливе, щоб зберегти життя та здоров’я людей. Тому я закликаю всіх киян і всіх українців провести свята в колі родини. Не збиратися великими компаніями, не йти в місця великого скупчення людей. Щоб не наражати на небезпеку себе і своїх близьких», – наголосив Віталій Кличко.

    Міністерство охорони здоров’я не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

    МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

    Столична влада повідомляла, що на Великодні свята у Києві будуть запроваджені додаткові протиепідеміологічні заходи.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ свята Великдень 2021 епідемія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies