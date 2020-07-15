Кабмін призначив Кузьовича головою Держлісагентства



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Василь Кузьович (у центрі)

Уряд уклав з Кузьовичем контракт про проходження ним державної служби на період дії карантину

Кабінет міністрів призначив новим головою Державного агентства лісових ресурсів України Василя Кузьовича.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень...Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)», - написав він.

Також Мокан додав, що Юрія Болоховця призначено заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).