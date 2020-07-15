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    Кабмін призначив Кузьовича головою Держлісагентства

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    <span>Василь Кузьович (у центрі)</span> - Кабмін призначив Кузьовича головою Держлісагентства
    Василь Кузьович (у центрі)

    Уряд уклав з Кузьовичем контракт про проходження ним державної служби на період дії карантину

    Кабінет міністрів призначив новим головою Державного агентства лісових ресурсів України Василя Кузьовича.

    Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

    «Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень...Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)», - написав він.

    Також Мокан додав, що Юрія Болоховця призначено заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

    Василь Кузьович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту у Тернопільській області.
    Як повідомлялося, 2 липня Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. Зазначимо, що Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького строком на п’ять років.

     

    Кабмін Держлісагентство державна служба уряд
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