Кабмін призначив Кузьовича головою Держлісагентства
Василь Кузьович (у центрі)
Уряд уклав з Кузьовичем контракт про проходження ним державної служби на період дії карантину
Кабінет міністрів призначив новим головою Державного агентства лісових ресурсів України Василя Кузьовича.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.
«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень...Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)», - написав він.
Також Мокан додав, що Юрія Болоховця призначено заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
Василь Кузьович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту у Тернопільській області.