Уряд звільнив голову Держлісагентства, якого призначали на п'ять років



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ААндрія Заблоцького було призначено головою Державного агентства лісових ресурсів у грудні 2019 року

Заблоцького пів року тому призначав Кабмін Гончарука

Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«Також на своєму засіданні уряд прийняв кадрове рішення - звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича», - написав Мокан.

Про причини звільнення Мокан не повідомив.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького строком на п’ять років з дати початку виконання посадових обов’язків.