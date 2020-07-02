  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд звільнив голову Держлісагентства, якого призначали на п'ять років

    • Розсилка
    ААндрія Заблоцького було призначено&nbsp;<span>головою Державного агентства лісових ресурсів у грудні 2019 року&nbsp;</span> - Уряд звільнив голову Держлісагентства, якого призначали на п'ять років
    ААндрія Заблоцького було призначено головою Державного агентства лісових ресурсів у грудні 2019 року 

    Заблоцького пів року тому призначав Кабмін Гончарука

    Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.

    Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

    «Також на своєму засіданні уряд прийняв кадрове рішення - звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича», - написав Мокан.

    Про причини звільнення Мокан не повідомив.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького строком на п’ять років з дати початку виконання посадових обов’язків.

     

    Кабмін Держлісагентство уряд звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ