Уряд змінив критерії віднесення країн до «червоної зони»



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Список країн «червоної» та «зеленої» зони тепер суттєво зміниться

МОЗ переглянуло критерії у зв'язку зі збільшенням кількості активних хворих на коронавірус в Україні.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн «червоної зони», зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 липня.

«Встановити, що державами з значним поширенням Covid-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на Covid-19 становить більше ніж 55 особі на 100 тисяч населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли кількість активних хворих була на рівні 37 на 100 тисяч населення. Зараз вона складає 62», - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Раніше Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на Covid-19 віднесено до «червоної» та «зеленої» зон. Згідно з рішенням уряду України, державами із значним поширенням Covid-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на Covid-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

Крім того, нещодавно чотири країни увійшли до оновленого списку держав «червоної зони» Міністерства охорони здоров’я України — після повернення з цих країн потрібно обов’язково пройти обсервацію.