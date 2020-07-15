  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Уряд змінив критерії віднесення країн до «червоної зони»

    • Розсилка
    <p>Список країн &laquo;червоної&raquo; та &laquo;зеленої&raquo; зони тепер суттєво зміниться</p> - Уряд змінив критерії віднесення країн до «червоної зони»

    Список країн «червоної» та «зеленої» зони тепер суттєво зміниться

    МОЗ переглянуло критерії у зв'язку зі збільшенням кількості активних хворих на коронавірус в Україні.

    Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн «червоної зони», зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.

    Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 липня.

    «Встановити, що державами з значним поширенням Covid-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на Covid-19 становить більше ніж 55 особі на 100 тисяч населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли кількість активних хворих була на рівні 37 на 100 тисяч населення. Зараз вона складає 62», - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на Covid-19 віднесено до «червоної» та «зеленої» зон. Згідно з рішенням уряду України, державами із значним поширенням Covid-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на Covid-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

    Крім того, нещодавно чотири країни увійшли до оновленого списку держав «червоної зони» Міністерства охорони здоров’я України — після повернення з цих країн потрібно обов’язково пройти обсервацію.

    Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони», в Україні мають проходити 14-денну обсервацію або скористатися додатком Дій вдома. Якщо вони хочуть швидше вийти із самоізоляції, то можуть за власний кошт пройти ПЛР-тестування в референс-лабораторіях.
     Читайте також: Готуватися до найгіршого треба вже зараз. Вчені з усього світу спрогнозували пік Covid-19

    Міністерство охорони здоров'я відпочинок туризм уряд мандрівка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ