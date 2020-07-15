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    Економіка та фінанси

    Уряд не рахував витрати на нове Міністерство промисловості

    документ
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    Уряд не рахував витрати на нове Міністерство промисловості

    Верховна Рада 17 липня може створити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

    Станом на 14 липня до Міністерства фінансів України не надходили пропозиції щодо витрат з державного бюджету на створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

    Про це йдеться у відповіді Мінфіну на запит StateWatch.

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    Як повідомлялося, 14 липня прем’єр Денис Шмигаль повторно вніс до Верховної Ради подання про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Голосування за нову посаду в уряді планується у п’ятницю, 17 липня.

    13 липня із Верховної Ради відкликали проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єр-міністром — міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Це сталося через три дні після його внесення.

    Як писали ЗМІ з посиланням на слова депутатів від «Слуги народу», що причина такого рішення в тому, що фракція не погоджувала кандидатуру Уруського. Хоча в поданні проєкту простанови про призначення Уруського, яке вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначено, що воно зроблене за пропозицією президентської фракції. 

    Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

    Раніше «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді, що віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни. Саме до такого рішення схиляється глава держави. 

    10 липня в Раді з'явився проєкт постанови, яким пропонували призначити ексголову Державного космічного агенства (2015 року) та колишнього першого заступника міністра промислової політики (2005-2006 роки) Олега Уруського віцепрем’єром з оборонно-промислового комплексу.

    Кабмін Мінфін Верховна Рада Денис Шмигаль
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