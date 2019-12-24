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    Кабмін призначив головою Держлісагентства Заблоцького, - депутат Гончаренко

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    Андрій Заблоцький - соратник Олексія Гончарука по BRDO - Кабмін призначив головою Держлісагентства Заблоцького, - депутат Гончаренко
    Андрій Заблоцький - соратник Олексія Гончарука по BRDO

    Згідно з інформацією на сайті Офісу ефективного регулювання (BRDO), Андрій Заблоцький був керівником сектора «Сільське господарство»

    Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко із фракції «Європейська солідарність».

    «Голова Держагентства лісових ресурсів - Заблоцький Андрій Володимирович. Соратник Гончарука по BRDO», - написав він.

    Згідно з інформацією на сайті Офісу ефективного регулювання (BRDO), Заблоцький є керівником сектора «Сільське господарство».

    Також він є аспірантом на кафедрі міжнародного бізнесу в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів Віталія Дудку.

    У вересні Кабмін звільнив голову Держлісагентства Володимира Бондаря.

    Кабінет міністрів передав Державне агентство рибного господарства та Державне агентство лісових ресурсів від Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства в підпорядкування Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища.

    Кабмін Держлісагентство Європейська солідарність депутат кадрові зміни Олексій Гончаренко Олексій Гончарук
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