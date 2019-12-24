Кабмін призначив головою Держлісагентства Заблоцького, - депутат Гончаренко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Заблоцький - соратник Олексія Гончарука по BRDO

Згідно з інформацією на сайті Офісу ефективного регулювання (BRDO), Андрій Заблоцький був керівником сектора «Сільське господарство»

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко із фракції «Європейська солідарність».

«Голова Держагентства лісових ресурсів - Заблоцький Андрій Володимирович. Соратник Гончарука по BRDO», - написав він.

Згідно з інформацією на сайті Офісу ефективного регулювання (BRDO), Заблоцький є керівником сектора «Сільське господарство».

Також він є аспірантом на кафедрі міжнародного бізнесу в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів Віталія Дудку.

У вересні Кабмін звільнив голову Держлісагентства Володимира Бондаря.

Кабінет міністрів передав Державне агентство рибного господарства та Державне агентство лісових ресурсів від Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства в підпорядкування Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища.