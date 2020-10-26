Кабмін призначив нову тимчасову очільницю ДАБІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22 жовтня уряд звільнив попереднього керівника ДАБІ Богдана Федоренка

Урядовці призначили Ірину Король тимчасово виконувати обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції

Кабінет міністрів сьогодні, 26 жовтня, на позачерговому засіданні призначив тимчасово виконувачкою обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Ірину Король. Про це написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

«Урядовці призначили Король Ірину Миколаївну тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (заступниця директора Департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ)», – написав Мокан.

Він додав, що уряд проєктами розпоряджень призначив Михайла Лева першим заступником голови Державного космічного агентства України та Марину Смірнову – заступницею голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Обидва призначення – шляхом укладення з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Нагадаємо, 22 жовтня уряд звільнив тимчасово виконувача обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богдана Федоренка.

Також 22 жовтня Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на цю посаду заступника голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

21 жовтня повідомлялося, що СБУ провела масштабну спецоперацію щодо «будівельної мафії». Правоохоронці провели 50 обшуків в ДАБІ, в офісах і за місцем проживання широкого кола осіб, що мають відношення до будівельного бізнесу