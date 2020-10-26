  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кабмін призначив нову тимчасову очільницю ДАБІ

    • Розсилка
    22 жовтня уряд звільнив попереднього керівника ДАБІ Богдана Федоренка - Кабмін призначив нову тимчасову очільницю ДАБІ
    22 жовтня уряд звільнив попереднього керівника ДАБІ Богдана Федоренка

    Урядовці призначили Ірину Король тимчасово виконувати обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції

    Кабінет міністрів сьогодні, 26 жовтня, на позачерговому засіданні призначив тимчасово виконувачкою обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Ірину Король. Про це написав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

    «Урядовці призначили Король Ірину Миколаївну тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (заступниця директора Департаменту - начальник відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт Департаменту дозвільних процедур ДАБІ)», – написав Мокан.

    Він додав, що уряд проєктами розпоряджень призначив Михайла Лева першим заступником голови Державного космічного агентства України та Марину Смірнову – заступницею голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

    Обидва призначення – шляхом укладення з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

    Нагадаємо, 22 жовтня уряд звільнив тимчасово виконувача обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богдана Федоренка.

    Також 22 жовтня Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на цю посаду заступника голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

    21 жовтня повідомлялося, що СБУ провела масштабну спецоперацію щодо «будівельної мафії». Правоохоронці провели 50 обшуків в ДАБІ, в офісах і за місцем проживання широкого кола осіб, що мають відношення до будівельного бізнесу

    Кабмін Facebook ДАБІ уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies