ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ДАБІ поки не коментують ситуацію, але за наявною інформацією, в офісах була вилучена документація та комп'ютерна техніка

Правоохоронці викрили посадовців ДАБІ на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію щодо «будівельної мафії». Про це повідомляє сайт СБУ .

Зазначається, що правоохоронці викрили посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

«У середу, 21 жовтня, СБУ провела 50 обшуків в ДАБІ, в офісах і за місцем проживання широкого кола осіб, що мають відношення до будівельного бізнесу», – йдеться у повідомленні.

У СБУ інформують, до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

«Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх «переговорів» щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації», – йдеться у повідомленні СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили документацію, що буде додана до доказової бази.

У той же час, за інформацією ЗМІ, обшуки могли проводитися у відомого девелопера, засновника компанії SAGA Development Андрія Вавриша. Також співробітники СБУ цікавилися діяльністю, друга Вавриша, колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Наголошується, що співробітники СБУ могли провести слідчі дії в офісах, які пов'язують з чинним народним депутатом Дмитром Ісаєнком, який має кілька спільних проєктів з Вавришем.

У ДАБІ поки не коментують ситуацію, але за наявною інформацією, в офісах була вилучена документація та комп'ютерна техніка.

Раніше обшуки пройшли в компаніях, пов'язаних з екснардепом від Партії регіонів і ексдепутатом Київради Вадимом Столаром, якого низка ЗМІ кілька років тому називали «смотрящим за будівельним ринком Києва», і з братами Юрієм та Олексієм Горовим.