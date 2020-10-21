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    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко

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    У ДАБІ поки не коментують ситуацію, але за наявною інформацією, в офісах була вилучена документація та комп'ютерна техніка - ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    У ДАБІ поки не коментують ситуацію, але за наявною інформацією, в офісах була вилучена документація та комп'ютерна техніка

    Правоохоронці викрили посадовців ДАБІ на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію

    Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію щодо «будівельної мафії». Про це повідомляє  сайт СБУ .

    Зазначається, що правоохоронці викрили посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

    «У середу, 21 жовтня, СБУ провела 50 обшуків в ДАБІ, в офісах і за місцем проживання широкого кола осіб, що мають відношення до будівельного бізнесу», – йдеться у повідомленні.

    У СБУ інформують, до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

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    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко
    ЗМІ: СБУ влаштувала обшуки в офісах ДАБІ та компаніях братів Горових і Ісаєнко

    «Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх «переговорів» щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації», – йдеться у повідомленні СБУ.

    У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили документацію, що буде додана до доказової бази.

    У той же час, за інформацією ЗМІ, обшуки могли проводитися у відомого девелопера, засновника компанії SAGA Development Андрія Вавриша. Також співробітники СБУ цікавилися діяльністю, друга Вавриша, колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана.

    Наголошується, що співробітники СБУ могли провести слідчі дії в офісах, які пов'язують з чинним народним депутатом Дмитром Ісаєнком, який має кілька спільних проєктів з Вавришем.

    У ДАБІ поки не коментують ситуацію, але за наявною інформацією, в офісах була вилучена документація та комп'ютерна техніка.

    Раніше  обшуки пройшли в компаніях, пов'язаних з екснардепом від Партії регіонів і ексдепутатом Київради Вадимом Столаром, якого низка ЗМІ кілька років тому називали «смотрящим за будівельним ринком Києва», і з братами Юрієм та Олексієм Горовим.

    ЗМІ СБУ ДАБІ
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