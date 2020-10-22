Кабмін звільнив керівника Держмитниці



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Андрія Павловського уряд призначив виконувачем обов'язків голови Держмитниці 19 серпня

Новим виконувачем обов'язків голови Держмитниці став Євгеній Ентіс

Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на цю посаду заступника голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса. Про це повідомляє урядовий портал.

Зазначається, що рішення про зміну керівника митної служби пов'язане з реформуванням митниці і майбутньою зміною кадрового складу.

В уряді вважають, що це необхідний крок і політичне рішення для того, щоб очистити весь керівний склад митниці, аж до начальників регіонального рівня. «Далі слід очікувати інші кадрові рішення на митниці», – йдеться у повідомленні

Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив 19 серпня новим тимчасовим головою Державної митної служби України Андрія Павловського, який працював на посаді заступника керівника цього ж відомства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Ігоря Муратова тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної митної служби 24 квітня 2020 року. Це сталося після того, як уряд звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Також під час засідання були звільнені заступники Нефедова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року після того, як він виграв конкурс.

Як повідомлялося, на початку жовтня СБУ викрила схему з розмитнення імпортних автомобілів за участю посадових осіб Поліської митниці. Щомісячний оборот становив $400 тисяч.