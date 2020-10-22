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    Уряд на позачерговому засіданні ухвалив кадрові рішення в органах містобудування

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    Позачергове засідання уряду відбулося 22 жовтня - Уряд на позачерговому засіданні ухвалив кадрові рішення в органах містобудування
    Позачергове засідання уряду відбулося 22 жовтня

    Уряд відсторонив з посади керівників Державної інспекції містобудування, Державної сервісної служби містобудування та ДАБІ

    Кабінет міністрів 22 жовтня на позачерговому засіданні ухвалені кадрові рішення у структурі органів галузі містобудування. Про це повідомляє урядовий портал.

    Зазначається, що прийнято рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України.

    Також уряд  визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.

    Нагадаємо, що сьогодні, 22 жовтня, Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на цю посаду заступника голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

    Також вчора, 21 жовтня, повідомлялося, що СБУ провела масштабну спецоперацію щодо «будівельної мафії». Правоохоронці провели 50 обшуків в ДАБІ, в офісах і за місцем проживання широкого кола осіб, що мають відношення до будівельного бізнесу

    Кабмін СБУ ДАБІ уряд звільнення
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