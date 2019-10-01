Кабмін пропонує Раді додатково виділити 1 млрд грн шахтарям



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Фото: Укрінформ

Уряд запропонував внести зміни до держбюджету на 2019 рік, згідно з якими обсяг додаткового фінансування вугільної галузі становитиме 1 млрд грн

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування вугільної галузі на 1 млрд грн 2019 році. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

«Уряд запропонував внести зміни до державного бюджету на 2019 рік, згідно з якими обсяг додаткового фінансування вугільної галузі становитиме 1 млрд грн», - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, ці кошти будуть використані для погашення заборгованості із зарплати перед шахтарями.

Також кошти будуть виділені на підвищення ефективності роботи підприємств, заходи з модернізації та реструктуризації галузі, введення в експлуатацію нових лав, що сприятиме зменшенню дотаційною навантаження на бюджет.

Так, 27 вересня 2019 року здано в експлуатацію нову північну лаву на шахті «Капітальна» Державного підприємства «Мирноградвугілля» у м. Мирноград Донецької області.

Продовження роботи шахти забезпечить 2,3 тис. людей, які проживають за 51 км від лінії розмежування, робочими місцями. Плановий видобуток вугільної продукції становить 1,5 тис. тонн на добу, що дозволить вивести шахту «Капітальна» на рівень рентабельності.

Як повідомлялось, держбюджет на 2019 рік передбачає витрати на підтримку вугільної галузі в розмірі 2,3 млрд грн.