СБУ проводить обшуки на шахтах: підозрюють розкрадання 500 мільйонів



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Упродовж останніх трьох років керівництво кількох держшахт проводило тендери під заздалегідь визначених переможців

Служба безпеки України проводить обшуки на державних вугільних шахтах, керівництво яких звинувачується в розкраданні півмільярда гривень.

Як повідомили у Службі безпеки України, посадові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», ДП «Первомайськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» протягом 2016-2019 років організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель.

«Керівництво «прописувало» умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців – підконтрольних фірм-прокладок. Потім вказаним вище підприємствам було перераховано понад 500 мільйонів гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілялись між організаторами та учасниками протиправної оборудки», — ідеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що устаткування, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалось, а лише час від часу ремонтувалось. За висновком фахівців, через оборудку суттєво знижувалась ефективність роботи підприємств та створювались загрози життю та здоров’ю працівників.

У межах розпочатого кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває документування протиправної діяльності посадових осіб державних підприємств вугільної промисловості.

Відбуваються обшуки та низка інших слідчих дій для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Раніше Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому директору Трудівського кар'єроуправління (філії Укрзалізниці). Його підозрюють у розтратах, які завдали державі збитків на 1,2 мільйона гривень.