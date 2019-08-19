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    Економіка та фінанси

    Шахта «Південнодонбаська» знову запрацювала після трьох тижнів простою

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    30 липня енергопостачання&nbsp;шахти&nbsp;було частково обмежене у зв&rsquo;язку з накопиченою заборгованістю - Шахта «Південнодонбаська» знову запрацювала після трьох тижнів простою
    30 липня енергопостачання шахти було частково обмежене у зв’язку з накопиченою заборгованістю
    Фото: Михайло Волинець

    Керівництву підприємства вдалося врегулювати ситуацію щодо знеструмлення шахти

    На Донеччині ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» після трьох тижнів простою запрацювало у звичному режимі.

    Про це 19 серпня повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

    «ДП «ШУ «Південнодонбаське № 1» після трьох тижнів простою працює у звичному режимі. Керівництву підприємства вдалося врегулювати ситуацію щодо знеструмлення шахти, про що було повідомлено на загальних зборах робітників, які відбулися 16 серпня. З 17 серпня копальня працює у звичному режимі», - написав лідер профспілки.

    Він нагадав, що з 30 липня енергопостачання шахти було частково обмежене у зв’язку з накопиченою заборгованістю за 2016 і 2018 рр. у розмірі 132 млн грн. З 15 серпня енергопостачання ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» мало бути повністю припинене на вимогу постачальника ТОВ «Енергетична компанія «Укренерговугілля».

    «Знеструмлення призвело б до затоплення шахти. Працівники копальні, стурбовані подальшою долею свого підприємства, готувалися до акції протесту», - підкреслив Волинець.

    Він додав, що наразі питання вирішене, після трьох тижнів простою підприємство знову запрацювало у звичному режимі, вугілля добувається, подаються порожні вагони для його відвантаження.

    Проте заборгованість із заробітної плати на підприємстві досі існує, додав Волинець.

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