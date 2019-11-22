Кабмін шукає нового аудитора Ощадбанку



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Аудит Ощадбанку за 2018 рік проводила аудиторська компанія KPMG

Кабінет міністрів на засіданні 20 листопада призначив незалежних членів наглядової ради АТ «Ощадбанк»

Кабінет міністрів доручив провести конкурсний відбору аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту АТ «Ощадбанк».

«Комітету з питань аудиту акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» здійснити заходи щодо проведення конкурсного відбору аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту банку», - йдеться в розпорядженні уряду №1075-р від 20 листопада.

За результатами конкурсу Ощадбанк повинен подати своїй наглядовій раді рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності банку.

Зазначимо, що Кабінет міністрів на засіданні 20 листопада призначив незалежних членів наглядової ради АТ «Ощадбанк».

Зазначимо, що аудит Ощадбанку за 2018 рік проводила аудиторська компанія KPMG.

KPMG –міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, допомагаючи їм у питаннях зниження ризиків та реалізації можливостей для їхнього бізнесу.

До числа клієнтів фірм-членів мережі KPMG входять корпорації, державні установи, а також некомерційні організації.

У червні KPMG погодилася сплатити штраф у $50 млн, щоб врегулювати претензії з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США, що стосуються махінацій з результатами аудиторських перевірок.