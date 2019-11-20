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    Кабмін призначив нового голову Держгеокадастру

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    Дениса Башлика було призначено на цю посаду 20 листопада - Кабмін призначив нового голову Держгеокадастру
    Дениса Башлика було призначено на цю посаду 20 листопада

    Денис Башлик раніше обіймав посаду директора департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель у Держгеокадастрі

    Кабінет міністрів призначив на посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика. Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі.

    Згідно з ним, 20 листопада Башлика було призначено на цю посаду.

    Раніше він обіймав посаду директора департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель в Держгеокадастрі.

    Як повідомлялось, у жовтні 2017 Кабінет міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора департаменту контролю над використанням і охороною земель цього відомства Олександра Колотіліна.

    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Державне агентство лісових ресурсів та Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру будуть підпорядковуватися Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища.

    Кабмін державна служба кадрові зміни Олексій Гончарук
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