Монетизація: що потрібно зробити пільговикам, аби контролювати рух коштів на рахунку



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«Ощадбанк» щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків «смс-кою» про надходження коштів від держави, їх використання та залишок

Для того, щоб відслідковувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, отримувачі пільг мають надати соцзахисту номер свого мобільного телефону

З 1 жовтня стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Механізм передбачає два варіанти: безготівковий та готівковий. Для того, щоб надавати кошти у безготівковому вигляді, на кожного одержувача пільг автоматично відкривають персональний обліковий запис в «Ощадбанку», йдеться у статті «Главкома»

«Ощадбанк» щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків «смс-кою» про надходження коштів від держави, їх використання та залишок. Відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок цих коштів та залишок на рахунку громадяни зможуть у персональному кабінеті.

Аби автоматична система спрацювала, для отримання смс-повідомлень про стан розрахунків за комунальні послуги, треба звернутися в управління соцзахисту із проханням доповнити ваші персональні дані номером мобільного телефону. Якщо таку інформацію ви надавали раніше, повторно цього робити не треба. Після того, як управління отримає ваш номер мобільного, можна йти у персональний кабінет.

Для того, щоб зайти у персональний кабінет «Ощадбанку», потрібно:

Зайти на сайт «Ощадбанку» Справа вверху обрати «Інші розділи» Далі – обрати «Безготівкова монетизація» Заповнити вхідні дані Натиснути «увійти вперше»

На цьому записі буде відображатися нарахована сума. «Запис матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду», - роз’яснює урядовий сайт «Тепло».

Консультації щодо користування кабінетом можна отримати у контакт-центрі «Ощадбанку» за тел.: 0 800 210 800.

Активісти з «Юридичної сотні» роз’яснюють: «Ощадбанк» вестиме у автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг. Після того здійснюватиме переказ коштів на рахунки виконавців комунальних послуг. Жодних комісій за обслуговування персональних облікових рахунків пільговиків «Ощадбанк» не братиме.

Щоправда, мати можливість у будь-який момент перевірити нараховані державою кошти матимуть змогу не всі: принаймні, люди без доступу в інтернет точно не зможуть цього зробити.

Детальніше читайте у матеріалі Монетизація 2.0. Пільговики отримують шокуючі платіжки