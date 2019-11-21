Колишній нардеп Фірсов став виконувачем обов'язків голови Держекоінспекції



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За словами Єгора Фірсова, кадрове питання в екоінспекції є «проблемою №1» Фото: rozmova.wordpress.com

Єгор Фірсов був народним депутатом двох скликань від партій УДАР та Блоку Петра Порошенка

Кабінет міністрів України призначив колишнього народного депутата Єгора Фірсова в. о. голови Державної екологічної інспекції. Про це Фірсов повідомив у своєму Facebook.

За словами Фірсова, з сьогоднішнього дня він офіційно є виконувачем обов'язків голови Державної екологічної інспекції України.

«Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, і я вдячний за надану довіру. Для тих, хто не в курсі, поясню, що екоінспекція – це той орган, який здійснює контроль за дотриманням екологічного законодавства і стежить за тим, щоб промислові підприємства надмірно не забруднювали довкілля. Пропозицію зайнятися реформою екологічного контролю я отримав від Олексія Гончарука чотири місяці тому. Своє бачення ситуації я виклав спочатку на зустрічах з прем’єром, а потім і особисто президенту Володимиру Зеленському. Потім були сотні зустрічей з працівниками міністерства, співробітниками екологічної інспекції, органами влади. Так поступово була складена докладна дорожня карта наших подальших дій», – написав він.

За словами Фірсова, кадрове питання в екоінспекції є «проблемою №1».

«Зрозуміло, конкурс на керівника при цьому ніхто не відміняв. Незабаром він відбудеться, і я буду брати в ньому участь. Ніякої проблеми для мене в цьому немає. Програма реформ екоінспекціі вже готова, і я готовий представити її на розсуд конкурсної комісії», – додав в.о. голови Держекоінспекції.

Зазначимо, Фірсов був народним депутатом двох скликань від партій УДАР та Блоку Петра Порошенка. У лютому 2016 року вийшов з фракції після скандалу між тодішнім міністром економічного розвитку Айварасом Абромавічусом і заступником голови фракції Ігорем Кононенком. У березні того ж року ЦВК України позбавив його мандата на підставі рішення з'їзду БПП.

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця року провести перезавантаження Держекоінспекції.