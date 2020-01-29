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    Кабмін вирішив ліквідувати Кримсько-Чорноморську й Азовську інспекції, - Гончарук

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    Олексій Гончарук зазначив, що уряд ліквідовує &laquo;морські інспекції&raquo; через їх неефективність - Кабмін вирішив ліквідувати Кримсько-Чорноморську й Азовську інспекції, - Гончарук
    Олексій Гончарук зазначив, що уряд ліквідовує «морські інспекції» через їх неефективність

    Прем'єр зазначив, що функції з контролю суден буде передано обласним інспекціям

    Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати Кримсько-Чорноморську й Азовську інспекції Держекоінспекції, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    «Уряд ліквідовує «морські інспекції» через їх неефективність», - написав Гончарук у своєму Telegram-каналі в середу.

    За його словами, в Держекоінспекції існували дві окремі «морські» інспекції - Кримсько-Чорноморська й Азовська, які створювалися з метою посилити екологічний контроль у портах.

    «На жаль, експеримент мав зворотний результат. Замість належного контролю держава отримала численні скарги з боку міжнародних перевізників і судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували - й сьогодні ухвалено рішення про їх ліквідацію», - написав прем'єр.

    Гончарук також зазначив, що функції з контролю суден буде передано обласним інспекціям.

    «Відтепер кожне затримання судна має бути санкціоноване виключно керівником Держекоінспекції», - наголосив він.

    Кабмін держава уряд Олексій Гончарук
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