Кабмін вирішив ліквідувати Кримсько-Чорноморську й Азовську інспекції, - Гончарук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончарук зазначив, що уряд ліквідовує «морські інспекції» через їх неефективність

Прем'єр зазначив, що функції з контролю суден буде передано обласним інспекціям

Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати Кримсько-Чорноморську й Азовську інспекції Держекоінспекції, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Уряд ліквідовує «морські інспекції» через їх неефективність», - написав Гончарук у своєму Telegram-каналі в середу.

За його словами, в Держекоінспекції існували дві окремі «морські» інспекції - Кримсько-Чорноморська й Азовська, які створювалися з метою посилити екологічний контроль у портах.

«На жаль, експеримент мав зворотний результат. Замість належного контролю держава отримала численні скарги з боку міжнародних перевізників і судновласників. Фактично ці органи повністю себе дискредитували - й сьогодні ухвалено рішення про їх ліквідацію», - написав прем'єр.

Гончарук також зазначив, що функції з контролю суден буде передано обласним інспекціям.

«Відтепер кожне затримання судна має бути санкціоноване виключно керівником Держекоінспекції», - наголосив він.