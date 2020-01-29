Будівельний сектор у 2019 році зріс на 20%



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У 2018 році індекс будівельної продукції становив 108,5%, - Держстат

Держстат підбив підсумки у будівельній галузі за минулий рік

Ріст виробництва будівельної продукції за період з січня по грудень 2019 року склав 20%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

За минулий рік будівництво споруд нежитлового характеру зросло на 27,4%, житлових будівель – лише на 3%.

Для порівняння, у 2018 році індекс будівельної продукції становив 108,5%.

Держстат зазначає, що дані наведені без урахування територій тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, а також окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак написала заяву на звільнення. Відповідне питання 17 січня розглядав Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як відомо, згодом прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував Верховній Раді призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля замість Альони Бабак.