Будівельний сектор у 2019 році зріс на 20%
Держстат підбив підсумки у будівельній галузі за минулий рік
Ріст виробництва будівельної продукції за період з січня по грудень 2019 року склав 20%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.
За минулий рік будівництво споруд нежитлового характеру зросло на 27,4%, житлових будівель – лише на 3%.
Для порівняння, у 2018 році індекс будівельної продукції становив 108,5%.
Держстат зазначає, що дані наведені без урахування територій тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, а також окупованих частин Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, що міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак написала заяву на звільнення. Відповідне питання 17 січня розглядав Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Як відомо, згодом прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував Верховній Раді призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля замість Альони Бабак.