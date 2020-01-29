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    Економіка та фінанси

    Будівельний сектор у 2019 році зріс на 20%

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    &nbsp;У 2018 році індекс будівельної продукції становив 108,5%, - Держстат - Будівельний сектор у 2019 році зріс на 20%
     У 2018 році індекс будівельної продукції становив 108,5%, - Держстат

    Держстат підбив підсумки у будівельній галузі за минулий рік

    Ріст виробництва будівельної продукції за період з січня по грудень 2019 року склав 20%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

    За минулий рік будівництво споруд нежитлового характеру зросло на 27,4%, житлових будівель – лише на 3%.

    Для порівняння, у 2018 році індекс будівельної продукції становив 108,5%.

    Держстат зазначає, що дані наведені без урахування територій тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, а також окупованих частин Донецької та Луганської областей.

    Нагадаємо, що міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак написала заяву на звільнення. Відповідне питання 17 січня розглядав Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

    Як відомо, згодом прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував Верховній Раді призначити віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля замість Альони Бабак.

    Крим державна служба Держстат Севастополь будівництво самоврядування Олексій Гончарук Альона Бабак
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