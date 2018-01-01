Кабмін вніс до Ради законопроект про зміни до закону про освіту

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеціанська комісія

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про освіту. Як повідомляється на сайті парламенту, сьогодні уряд зареєстрував законопроект №8046 (щодо внесення змін до пункту з розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про освіту» щодо уточнення деяких



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Кабмін схвалив зміни до мовної норми закону «Про освіту»

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеціанська комісія

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про освіту.

Як повідомляється на сайті парламенту, сьогодні уряд зареєстрував законопроект №8046 (щодо внесення змін до пункту з розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про освіту» щодо уточнення деяких положень).

Наразі тексту документа на сайті Ради немає.

14 лютого уряд схвалив законопроект, який має внести зміни до перехідних положень закону «Про освіту» й продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки – до 2023-го.

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеціанська комісія.

Восени минулого року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

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