Кабмін затвердив план реінтеграції Криму

План заходів передбачає в першу чергу забезпечення прав і свобод, підтримку, допомогу і зв'язок з мешканцями АР Крим

Уряд затвердив міжвідомчий план заходів для підтримки зв'язків з українцями в окупованому Криму. Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. «Нещодавно уряд затвердив план, який дозволяє сконцентрувати зусилля всіх без виключення органів влади на підтримку зв'язків з нашими



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План заходів передбачає в першу чергу забезпечення прав і свобод, підтримку, допомогу і зв'язок з мешканцями АР Крим

Уряд затвердив міжвідомчий план заходів для підтримки зв'язків з українцями в окупованому Криму.

Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

«Нещодавно уряд затвердив план, який дозволяє сконцентрувати зусилля всіх без виключення органів влади на підтримку зв'язків з нашими українськими громадянами, які проживають в окупації. Ще раз підкреслю - це не завдання лише одного міністерства, це завдання уряду, який схвалив відповідний план, тобто це спільна робота всіх міністерств та відомств», - зазначив очільник МінТОТ.

Він зауважив, що розробники плану намагались максимально розширити його, щоб всі знайшли своє місце в реалізації державної політики, щоб урядові органи працювали в партнерстві з неурядовими організаціями.

«Метою плану заходів є забезпечення дотримання прав і свобод громадян України, які є внутрішньо переміщеними особами, а також тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також реінтеграція цих територій та її населення в єдиний конституційний простір України», - зазначив перший заступник голови відомства Юсуф Куркчі.

Він розповів, що план заходів передбачає в першу чергу забезпечення прав і свобод, підтримку, допомогу і зв'язок з особами з АР Крим, доступ до медицини, полегшення доступу до української освіти, захист осіб, які зазнали утисків, захист культурної спадщини.

Також план заходів передбачає надання доступу та всіх можливостей до культури та ЗМІ, а також розбудову КПВВ та транспортної інфраструктури.

«Я хочу додати, що є багато національних стратегій і програм, в яких так чи інакше зачіпається проблема Криму. І проблема Криму дуже часто оголошується як проблема території. Насправді, що намагаємось зробити, - ми дійсно хочемо змінити не тільки власний підхід, а й підхід чиновників в інших відомствах. Ми хочемо, щоб вони нарешті побачили людину, яка там живе, в окупаційних умовах, яка продовжує вірити у власну державу», - зауважив Черниш.

Перший заступник міністра з питань окупованих територій Юсуф Куркчі наголосив, що на погодження плану було витрачено майже рік.

«На погодження цього плану ми справді витратили майже рік. Це стосується того, що виконавців цього плану майже - 60. І всі мали погодити та надати свої рекомендації. План передбачає 15 завдань, 50 заходів, прийняття і розробку 10 нормативно-правових актів», - додав він.

28 березня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення №218-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя».

Джерело: Укрінформ