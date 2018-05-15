Кабмін затвердив порядок використання грошей для політв’язнів

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Гроші можна буде використовувати у двох напрямах: відшкодування вартості послуг адвокатів та виплати одноразової грошової допомоги політв’язням та їхнім родинам

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів для захисту і забезпечення прав та інтересів політв’язнів на окупованих територіях.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

У тексті постанови йдеться наступне:

«Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МТОТ у державному бюджеті. Цілями використання бюджетних коштів є здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей».

Тепер бюджетні гроші можна буде використовувати у двох напрямах: відшкодування вартості послуг адвокатів та виплати одноразової грошової допомоги політв’язням та їхнім родинам.

На інформацію про затвердження відреагувала голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вона зазначила, що виділені кошти досі неможливо використати для відшкодування вартості правової допомоги.

«Перший пункт, по суті, не діє. Чому? Тому що рішення про це фінансування приймаються комісією з розгляду питань щодо надання допомоги політв’язням, а також членам їх сімей, але комісії такої нема. Нема положення про неї. І що ще цікаво, що «до складу комісії включаються представники Мін'юсту, Мінфіну, Мінсоцполітики, МВС та СБУ (за згодою)», але жодного слова про представників правозахисних та інших організацій, які опікуються проблемами заручників чи бранців Кремля вже 4 роки», — написала вона на своїй сторінці у Facebook.