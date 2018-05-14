Окупанти в Криму завтра «судитимуть» Балуха

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Володимир Балух

Початок засідання призначено на 12.00

У вівторок в окупованому Криму відбудеться засідання «суду» у третій сфабрикованій справі проти активіста Володимира Балуха, який оголосив 19 березня голодування на знак протесту проти його переслідування.

Про це в Facebook повідомляє «Кримська правозахисна група».

«У «Роздольненському районному суді» Криму завтра, 15 травня 2018 року, заплановано чергове судове засідання у третій сфабрикованій кримінальній справі проти українського патріота Володимира Балуха. Справу розглядає «суддя» Тетяна Пиркало. Початок засідання призначено на 12.00», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, декілька днів тому керівництво сімферопольського СІЗО особисто провело обшук у камері засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха.

Раніше експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою .

Нагадаємо, громадський захисник активіста архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомляв, що Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір'ї його будинку.