Кабмін змінив межі семи українських міст



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Межі міст були змінені у містах семи областей України

До сьогодні межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені, - Мокан

Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 21 жовтня сім проєктів постанов Верховної Ради України про зміну і встановлення меж окремих міст. Про це повідомив представник уряду у ВР Василь Мокан у Facebook.

За словами Мокана, загалом це змінює межі семи міст.

Представник уряду у парламенті поінформував, що йдеться про такі міста:

місто Овруч Коростенського району Житомирської області;

місто Рогатин Івано-Франківського району Івано-Франківської області;

місто Городок Хмельницького району Хмельницької області;

місто Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області;

місто Арциз Болградського району Одеської області;

місто Великі Мости Червоноградського району Львівської області;

місто Шпола Звенигородського району Черкаської області.

«До сьогодні межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені, що заважало створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку, забезпеченню ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності», – додав чиновник.

Раніше повідомлялося, що Кабмін займеться зміною меж низки міст та перегляне гриф секретності актів радянських часів.

Нагадаємо, Кабмін замінив у документах терміни «Велика Вітчизняна війна» та «інвалід».