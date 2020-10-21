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    Стало відомо, скільки громадян України сидить по тюрмах за кордоном

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    Стало відомо, скільки громадян України сидить по тюрмах за кордоном

    6 202 українці засуджені за кордоном за вчинення різного роду злочинів

    За кордоном за станом на 1 жовтня в місцях обмеження свободи знаходяться 11 968 українців. Із низ 6202 людини засуджені за скоєння різного роду злочинів.

    Про це Радіо Свобода повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

    За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

    Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.

    У серпні 2019 року Міністерство соціальної політики повідомило, що близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі, а в окремий період – від 7 до 9 мільйонів людей.

     

     

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