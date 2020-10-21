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    Понад трьох тисяч білорусів поїхали до України від початку вересня

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    <p>Бігун також вважає, що виїзд громадян Білорусі не пов'язаний з протестами в країні</p> - Понад трьох тисяч білорусів поїхали до України від початку вересня

    Бігун також вважає, що виїзд громадян Білорусі не пов'язаний з протестами в країні

    Також білоруси їдуть до Польщі та країн Балтії

    Начальник Департаменту з громадянства і міграції Міністерства внутрішніх справ Білорусі Олексій Бігун заявив, що від початку вересня в Україну поїхали близько трьох тисяч білорусів. Про це повідомляє БелТА.

    «На територію Польщі був найбільший в'їзд – близько 10 тисяч осіб. Латвія і Литва – набагато менше. Образно кажучи, не більш як 500 осіб виїхали в ці дві країни», – сказав Бігун.

    За його словами, люди не повертаються до Білорусі через карантин, а виїжджають вони у своїй більшості через роботу.

    «Зрозуміло, що українці надали певні преференції айтішникам, поляки досі надають преференції щодо працюючих білорусів, які в спрощеному порядку залучаються для трудової діяльності і виїжджають на роботу», – додав чиновник.

    Бігун також вважає, що виїзд громадян Білорусі не пов'язаний з протестами в країні.

    «Може, певні особи, які ставили собі за мету вже досить давно переїхати на ПМП в інші країни, використовували цю внутрішньополітичну кризу для того, щоб звернутися з клопотанням до компетентних органів Литви або Польщі про надання статусу біженця», – сказав Бігун.

    Нагадаємо, що майже 230 білорусів було затримано в ході «Партизанського маршу».

    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Білорусь Латвія чиновник українці Литва Україна карантин кордон
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