Канада шукає підтримки в суперечці із Саудівською Аравією



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Об’єктами контрзаходів Ер-Ріяду до цього стали ФРН і Швеція

Оттава намагається залучитися допомогою Швеції і ФРН для вирішення суперечки із Ер-Ріядом. Саме ці країни стали до цього об’єктами критики і контрзаходів Саудівської Аравії у відповідь на заяви Стокгольма і Берліна щодо дотримання прав людини в цій арабській країні. Про це повідомляє агентство France 24 із посиланням на джерела в уряді Канади.

Очільниця МЗС Канади Христя Фріланд провела переговори із цього питання зі своїми візами із Швеції і ФРН. При цьому Оттава хоче дізнатися не лише як Берлін і Стокгольм виходили із подібної ситуації, але і заручитися підтримкою цих європейських країн в своїй суперечці із Саудівською Аравією. Окрім того джерела в канадському уряді говорять про те, що Оттава також намагатиметься підключити до вирішення суперечки із Ер-Ріядом Велику Британію і ОАЕ.

В березні 2015 року Саудівська Аравія відкликала свого посла із Стокгольма у відповідь на критику із боку МЗС Швеції щодо дотримання прав людини в цій найбільшій арабській країні Аравійського півострова. Окрім того після заяв тодішнього очільника МЗС ФРН Зігмара Габріеля в листопаді 2016 року щодо ситуації в Лівані і ролі Саудівської Аравії там Ер-Ріяд почав зменшувати масштаби взаємодії із німецькими компаніями.

Як відомо, Саудівська Аравія, обурена канадськими вимогами випустити заарештованих активістів-правозахисників, вислала в неділю посла Канади, блокувала імпорт канадського зерна, скасувала авіарейси до Торонто та припинила усі навчальні та медичні програми в цій державі.

Також Саудівська Аравія терміново розпродає активи в Канаді.

Нещодавно глава МЗС Канади Христя Фріланд закликала владу Саудівської Аравії звільнити затриманих раніше громадських активістів.

У травні в Саудівській Аравії арештували активістів, які виступали за права жінок.