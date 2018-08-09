Саудівська Аравія терміново розпродає активи Канади



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Саудівська Аравія вирішила позбутися активів Канади

Центробанк і державні пенсійні фонди країни доручили позбутися канадських акцій, облігацій і готівкових коштів за будь-яку ціну

Саудівська Аравія вирішила позбутися будь-яких канадських активів на тлі дипломатичного скандалу, що розгорівся між Ер-Ріядом і Оттавою, повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, саудівський Центробанк і державні пенсійні фонди країни доручили управляючим зарубіжними активами Саудівської Аравії позбутися канадських акцій, облігацій і готівкових коштів за будь-яку ціну.

Відзначається, що розпродаж розпочався у вівторок, 7 серпня.

До цього Саудівська Аравія відкликала свого посла з Канади та оголосила посла Канади персоною нон грата.

Також королівство заморозить усі нові торгові та інвестиційні транзакції з Канадою, залишаючи право вжити й інших заходів.

Тоді у МЗС королівства заявили, що таке рішення стало відповіддю на «втручання у внутрішні справи Саудівської Аравії, яке суперечить міжнародним нормам і порушує принцип суверенітету».

Міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що вона глибоко стурбована висилкою дипломата, але додала, що «Канада завжди буде захищати права людини, включно з правами жінок та свободою вираження поглядів у всьому світі.»

Нещодавно глава МЗС Канади Христя Фріланд закликала владу Саудівської Аравії звільнити затриманих раніше громадських активістів.

У травні в Саудівській Аравії арештували активістів, які виступали за права жінок.