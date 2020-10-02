Канада виділить понад $3 млн на безпеку й оборону України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канада є одним із найбільших безпекових партнерів України

Глава МЗС Канади запевнив, що Оттава повністю підтримує зусилля України з політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем, який запевнив, що Канада додатково виділить 4,3 млн канадських доларів (близько 3,3 млн доларів США) на підтримку сектору безпеки та оборони України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба поінформував колегу про безпекову ситуацію на Донбасі та інтенсивні зусилля України з політико-дипломатичного врегулювання у «нормандському форматі» та на консультаціях у Мінську. Шампань запевнив, що Канада повністю підтримує зусилля України.

Глава МЗС Канади повідомив про рішення канадського уряду виділити додаткові 4,3 млн канадських доларів на підтримку сектору безпеки та оборони України.

Канадський міністр висловив співчуття Кулебі, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака АН-26Ш на Харківщині.

Глава МЗС України поінформував про завершальну стадію формування української делегації для переговорів щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Сторони приділили увагу поглибленню економічної співпраці та продовженню діалогу щодо лібералізації візового режиму.

Особливо важливою темою розмови стала подальша координація дій перед наступним етапом переговорів з Ісламською Республікою Іран щодо компенсацій за збиття літака рейсу PS752.

Як повідомлялося, Канада є одним із найбільших безпекових партнерів України. У рамках операції Unifier з 2015 року близько 200 канадських військовослужбовців навчають навичкам сучасного бою українських військових.