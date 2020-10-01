«Укроборонпром» достроково відремонтував протидиверсійний катер



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За два місяці на заводі відновили конструкції і зовнішню обшивку корпусу катера, відремонтували гвинто-рульовий комплекс, системи головного двигуна і дизель-генераторів, електромеханічну систему

«Гола Пристань» успішно здійснив ходові випробування і вже переданий замовнику

На Миколаївському суднобудівному заводі, що входить до державного концерну «Укроборонпром», достроково закінчили ремонт протидиверсійного катера ВМС України «Гола Пристань». Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Ми змогли закінчити всі роботи на місяць раніше від запланованого. «Гола Пристань» успішно здійснив ходові випробування і вже переданий замовнику», – повідомив директор заводу Валерій Калашников.

Зазначається, що за два місяці на заводі відновили конструкції і зовнішню обшивку корпусу катера, відремонтували гвинто-рульовий комплекс, системи головного двигуна і дизель-генераторів, електромеханічну систему та ін.

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