В Україну із Канади прибули 90 військових інструкторів



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Канадські солдати перебуватимуть 14 днів на карантині

В Україну прибула друга частина дев’ятої ротації Оперативної об’єднаної місії Збройних сил Канади UNIFIER, повідомило у фейсбуці 15 червня командування Збройних сил Канади в Україні.

«Почесний консул Канади у Львові Оксана Винницька-Юсипович, командувач оперативної групи підполковник Раян Стімпсон і сержант-майор Кріс Рігбі привітали близько 90 солдатів, які прибули з Трентона (Онтаріо) у міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», – йдеться у повідомленні.

Ці солдати, більшість із яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії, приєднаються до своїх 60 колег, які вже перебувають в Україні.

Солдати, які прибули, нині перебувають на обов’язковій 14-денній ізоляції, перш ніж долучитися до місії.