Канада ще на місяць продовжила заборону на в’їзд іноземців



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Громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни

Заборона зумовлена «відсутністю розумної альтернативи недопущення ввезення або поширення Covid-19»

Канада закрила кордон для усіх іноземців ще на місяць – до 31 жовтня.

Про це йдеться у оприлюдненому урядовому указі.

Зазначається, що заборона зумовлена «відсутністю розумної альтернативи недопущення ввезення або поширення Covid-19».

Як уточнює «Укрінформ», вперше заборону на в’їзд іноземців Канада запровадила у березні й планувала скасувати в червні, однак з того часу обмеження регулярно подовжується. Чинна заборона передбачає певні винятки, приміром для екіпажів літаків, дипломатів, водіїв вантажівок, студентів, близьких родичів громадян та постійних мешканців Канади тощо.

Водночас громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни, однак у більшості випадків мусять відбути двотижневий обов’язковий карантин.

Хоч цим указом до Канади дозволяється в’їжджати з території США, іншою постановою уряд закрив кордон із Америкою так само до 31 жовтня.

Додамо, що станом на вечір середи на території Канади залишалося більше 14 тис. активних випадків Covid-19. Від початку пандемії недуга забрала 9 297 життів.

Нагадаємо, що Україна не планує знову обмежувати в'їзд для іноземців.

До слова, українцям послабили правила в'їзду в Словенію.