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    У світі

    Канада ще на місяць продовжила заборону на в’їзд іноземців

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    <p>Громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в&rsquo;їжджати до країни</p> - Канада ще на місяць продовжила заборону на в’їзд іноземців

    Громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни

    Заборона зумовлена «відсутністю розумної альтернативи недопущення ввезення або поширення Covid-19»

    Канада закрила кордон для усіх іноземців ще на місяць – до 31 жовтня.

    Про це йдеться у оприлюдненому урядовому указі.

    Зазначається, що заборона зумовлена «відсутністю розумної альтернативи недопущення ввезення або поширення Covid-19».

    Як уточнює «Укрінформ», вперше заборону на в’їзд іноземців Канада запровадила у березні й планувала скасувати в червні, однак з того часу обмеження регулярно подовжується. Чинна заборона передбачає певні винятки, приміром для екіпажів літаків, дипломатів, водіїв вантажівок, студентів, близьких родичів громадян та постійних мешканців Канади тощо.

    Водночас громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни, однак у більшості випадків мусять відбути двотижневий обов’язковий карантин.

    Хоч цим указом до Канади дозволяється в’їжджати з території США, іншою постановою уряд закрив кордон із Америкою так само до 31 жовтня.

    Додамо, що станом на вечір середи на території Канади залишалося більше 14 тис. активних випадків Covid-19. Від початку пандемії недуга забрала 9 297 життів.

    Нагадаємо, що Україна не планує знову обмежувати в'їзд для іноземців.

    До слова, українцям послабили правила в'їзду в Словенію.

    Канада епідемія карантин кордон коронавірус
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