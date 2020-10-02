Канада ще на місяць продовжила заборону на в’їзд іноземців
Громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни
Заборона зумовлена «відсутністю розумної альтернативи недопущення ввезення або поширення Covid-19»
Канада закрила кордон для усіх іноземців ще на місяць – до 31 жовтня.
Про це йдеться у оприлюдненому урядовому указі.
Зазначається, що заборона зумовлена «відсутністю розумної альтернативи недопущення ввезення або поширення Covid-19».
Як уточнює «Укрінформ», вперше заборону на в’їзд іноземців Канада запровадила у березні й планувала скасувати в червні, однак з того часу обмеження регулярно подовжується. Чинна заборона передбачає певні винятки, приміром для екіпажів літаків, дипломатів, водіїв вантажівок, студентів, близьких родичів громадян та постійних мешканців Канади тощо.
Водночас громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни, однак у більшості випадків мусять відбути двотижневий обов’язковий карантин.
Хоч цим указом до Канади дозволяється в’їжджати з території США, іншою постановою уряд закрив кордон із Америкою так само до 31 жовтня.
Додамо, що станом на вечір середи на території Канади залишалося більше 14 тис. активних випадків Covid-19. Від початку пандемії недуга забрала 9 297 життів.
Нагадаємо, що Україна не планує знову обмежувати в'їзд для іноземців.