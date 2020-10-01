Хто зірвав спецоперацію із затримання «вагнерівців»? Оприлюднені нові докази



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Розвідники Міноборони купили квитки для терористів і знали, як вони сидітимуть у літаку

Зеленський і Єрмак прийняли рішення про перенесення термінів вильоту літака, на якому мали летіти терористи

У мережі з'явився документ кримінальної справи щодо організації затримання 28 російських терористів на борту турецького літака. Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

«З огляду на штамп, операція була підготовлена П’ятим управлінням Департаменту контррозвідки СБУ. Мої джерела кажуть, що це достовірна інформація. Це була спільна операція ГУР Міноборони, СБУ, а також спецслужб США і Туреччини», - повідомив головний редактор «Цензор.нет».

Розвідники Міноборони купили квитки для терористів і знали, як вони сидітимуть у літаку.

Розвідслужба Туреччини забезпечила літак до Мінська з підвищеною місткістю і додатковим захистом кабіни пілотів. В обмін на допомогу Туреччині, спецслужби України посприяли в затриманні турками в Одесі курда Іси Озера, який був оголошений в розшук у Туреччині (11 вересня турки показали Озера в Стамбулі - він був вивезений з України без рішення суду, хоча отримав законний вид на проживання ).

Один з пілотів і старший стюард були на борту не випадково, а пройшли підготовку для подібних надзвичайних ситуацій.

У салоні перебувало четверо підготовлених до рукопашного бою співробітників спецслужб України, які контролювали салон з обох входів. І були в салоні добровільні помічники, не позначені на схемі СБУ.

Загальну координацію, управління і фінансування операції здійснювалася спільно зі спецслужбами США, пише журналіст.

«Як тільки створився певний привід - комусь із пасажирів ставало погано, - екіпаж літака запросив би у диспетчера Украероруху посадку, і відразу отримав би розпорядження сідати. Учасників бійки на борту, як і всіх інших підозрілих осіб, затримали б при приземленні українські спецслужби, які повністю контролювали ситуацію в салоні.

Захопити літак терористи не мали шансів. Вони були без зброї, і здолати вузький прохід до кабіни літака вони б не змогли. А навіть якщо б і пройшли, екіпаж був би надійно захищений від злому кабіни», - пише Бутусов.

Документ датований 30 липня. Такий же план був підготовлений і на рейс 25 липня, яким терористів мали вивозити спочатку. Вони в'їхали 25 липня в Білорусь, у кожного в руках був авіаквиток, але вилетіти їм не дали.

«Але на нараді в кабінеті президента Володимира Зеленського 24 липня, де начальник ГУР Міноборони Василь Бурба і перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький доповідали про спецоперацію, Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак прийняли рішення про перенесення термінів вильоту. Групу терористів розмістили в Мінську чекати нового рейсу. Виліт був перенесений на 30 липня. Однак після зради і передачі даних про спецоперацію в Білорусь кимось із учасників наради в президентському кабінеті, терористи були затримані в Мінську», - розповів журналіст.

У повідомленні йдеться, що таким чином, президент України Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак, начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, «зірвали добре підготовлену і продуману спеціальну операцію, яку Україна проводила спільно зі спецслужбами країн НАТО».

«Як тільки 3 серпня Бурба підняв питання про пошук джерела витоку інформації і запропонував учасникам наради пройти перевірку на поліграфі, 5 серпня Бурба був звільнений указом президента.

«Слуги народу» блокують створення Тимчасової слідчої комісії. Правоохоронні органи, замість того, щоб відкрити справу про провал спецоперації, відкрили справу про витік інформації про спецоперацію. Мабуть, Офіс президента розраховує, що справа забудеться, що люди втратять до неї інтерес, і просто затягують розгляд.

На допит викликали мене, я розповів про джерела інформації. А ось допит екс-начальника ГУР Міноборони Бурби Державне бюро розслідувань досі так і не здійснило - через два місяці після звільнення. Розслідування витоку інформації серед учасників наради в кабінеті Зеленського не проводиться. Зрадники продовжують діяти в керівництві держави, а народ України позбавили можливості дізнатися правду про цю справу», - резюмував Бутусов.