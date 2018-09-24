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    Канада виступила за збереження санкцій проти КНДР

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    Північна Корея - Канада виступила за збереження санкцій проти КНДР
    Північна Корея

    Канада продовжить брати участь в авіаційному та морському контролі за дотриманням міжнародної санкційної політики проти КНДР

    Канада вірить у необхідність і можливість дипломатичного виходу із північнокорейської ядерної кризи, але вважає санкції необхідними.

    Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє «Укрінформ».

    «Канада рішуче налаштована працювати над досягненням миру й стабільності на Корейському півострові. Ми переконані, що дипломатичне розв'язання ядерної проблеми Північної Кореї є необхідним і можливим та вітаємо чинний діалог стосовно цього. Санкції Радбезу ООН, запроваджені проти КНДР мусять, однак, залишатися в дії, доки Пхеньян не вживе конкретних дій із дотримання своїх міжнародних зобов’язань», - сказав Саджан.

    Він додав, що Канада продовжить брати участь в авіаційному та морському контролі за дотриманням міжнародної санкційної політики проти КНДР. “Патрульний літак ВПС Канади повернеться до регіону для допомоги у боротьбі із морською контрабандою КНДР, особливо використанням Північною Кореєю міжкорабельної доставки перероблених паливних продуктів. Окрім цього, військовий човен «Калгарі», який перебуває у регіоні у рамках тривалої присутності Канади, теж долучиться до цих зусиль», - наголосив міністр.

    За його словами, участь Канади у координованих міжнародних зусиллях разом із партнерами й союзниками «демонструє міжнародну солідарність на підтримку миру, стабільності та безпеки на Корейському півостров».

    «Ми сповна підтримуємо санкційний режим, що схиляє Північну Корею до повної й незворотної відмови від зброї масового знищення та балістичної ракетної програми. Ми й надалі працюватимемо із партнерами над повною й ефективною імплементацією санкцій», - зауважив Саджан.

    Нагадаємо, КНДР пообіцяла закрити ряд ядерних об'єктів, майданчиків для випробувань і допустити для перевірок міжнародних інспекторів.

    Також лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали угоду за підсумками міжкорейського саміту.

    Раніше Кім Чен Ин заявляв, що сподівається на великі результати від міжкорейського саміту.

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