Кім Чен Ин сподівається на великі результати від міжкорейського саміту



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Кім Чен Ин заявив, що чекав візиту Мун Чже-іна із великими нетерпінням

Переговори в Пхеньяні триватимуть три дні

Очільник КНДР Кім Чен Ин влаштував лідеру Республіки Корея Му Чже-іну особливу зустріч на честь його візиту до Пхеньяна. Він особисто привітав делегацію із Сеулу в аеропорті. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Після цього лідери двох Корей проїхалися центральними вулицямями Пхеньяну, де їх вітали 100 тисяч осіб. Учасники церемонії махали прапорами КНДР і прапором із зображанням єдиного Корейського півострова, а також вигукували гасла «Батьківщина. Об’єднання».

При цьому Кім Чен Ин визнав, що по комфорту КНДР може і поступатися іншим країнам, проте вони зробили максимум можливого для такого важливого гостя. Самі переговори почалися пополудню по місцевому часу.

За словами лідера КНДР протягом трьох днів переговорів він налаштований на досягнення значних результатів. А самого візиту Мун Чже-іна Кім Чен Ин за його словами чекав із великими нетерпінням. Зі свого боку лідер Республіки Корея заявив, що настав час показати практичні результати переговорів.

До цього, за словами південнокорейської сторони, Дональд Трамп попросив Мун Чже-іна виступити в якості головного посередника і переговірника між ним і лідером КНДР. До початку візиту до Пхеньяну лідер Республіки Корея однією із своїх головних цілей називав відновлення діалогу США-КНДР.