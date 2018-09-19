Корейський саміт: Кім Чен Ин погодився закрити ядерні об'єкти



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Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали угоду

Обидві Кореї вперше узгодили конкретні кроки щодо денуклеаризації Корейського півострова

КНДР пообіцяла закрити ряд ядерних об'єктів, майданчиків для випробувань і допустити для перевірок міжнародних інспекторів.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін після саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином в Пхеньяні, повідомляє ВВС.

Мун сказав, що лідер КНДР «погодився на закриття випробувального полігону для ракетних двигунів Тончхан-рі і пускової шахти для ракет» і, що важливо, що це буде зроблено «в присутності експертів з відповідних країн», які могли б перевірити, що об'єкти вже не в робочому стані.

Він сказав, що Кім Чен Ин також погодився закрити ядерний реактор в Йонбені - де, як вважається, Північна Корея виробляє матеріал, який використовується в ядерних випробуваннях, - але тільки якщо США зроблять відповідні кроки, про які домовилися лідери США і КНДР на зустрічі в Сінгапурі.

Агентство Yonhap повідомляє, що виступаючи на спільному прес-брифінгу після саміту, Кім Чен Ин заявив, що сторони взяли на себе «тверду прихильність» активно прагнути перетворити Корею в мирну землю без ядерної зброї або загрози.

Він вперше згадав про денуклеаризацію перед зарубіжними ЗМІ, крім своїх письмових угод на вищому рівні і повідомлень, переданих через спеціальних посланців.

Кім Чен Ин також погодився на закриття випробувального полігону і стартового майданчика в зоні випробувань ракетної зони Донгчан-рі, також відомої як випробувальний полігон Сохе, недалеко від кордону з Китаєм.

Обидві країни також заявили про нові успіхи в міжкорейських зв'язках, оголосивши про плани щодо зв'язування своїх залізниць, додаткових зусиль по об'єднанню сімей, і співробітництво в галузі охорони здоров'я.

Мун запросив північнокорейського лідера в Сеул, припускаючи, що візит повинен відбутися до кінця цього року. Це може бути перший візит лідера КНДР з часів Корейської війни.