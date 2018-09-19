Корейський саміт: Кім Чен Ин погодився закрити ядерні об'єкти
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Обидві Кореї вперше узгодили конкретні кроки щодо денуклеаризації Корейського півострова
КНДР пообіцяла закрити ряд ядерних об'єктів, майданчиків для випробувань і допустити для перевірок міжнародних інспекторів.
Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін після саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином в Пхеньяні, повідомляє ВВС.
Мун сказав, що лідер КНДР «погодився на закриття випробувального полігону для ракетних двигунів Тончхан-рі і пускової шахти для ракет» і, що важливо, що це буде зроблено «в присутності експертів з відповідних країн», які могли б перевірити, що об'єкти вже не в робочому стані.
Він сказав, що Кім Чен Ин також погодився закрити ядерний реактор в Йонбені - де, як вважається, Північна Корея виробляє матеріал, який використовується в ядерних випробуваннях, - але тільки якщо США зроблять відповідні кроки, про які домовилися лідери США і КНДР на зустрічі в Сінгапурі.
Агентство Yonhap повідомляє, що виступаючи на спільному прес-брифінгу після саміту, Кім Чен Ин заявив, що сторони взяли на себе «тверду прихильність» активно прагнути перетворити Корею в мирну землю без ядерної зброї або загрози.
Він вперше згадав про денуклеаризацію перед зарубіжними ЗМІ, крім своїх письмових угод на вищому рівні і повідомлень, переданих через спеціальних посланців.
Кім Чен Ин також погодився на закриття випробувального полігону і стартового майданчика в зоні випробувань ракетної зони Донгчан-рі, також відомої як випробувальний полігон Сохе, недалеко від кордону з Китаєм.
Обидві країни також заявили про нові успіхи в міжкорейських зв'язках, оголосивши про плани щодо зв'язування своїх залізниць, додаткових зусиль по об'єднанню сімей, і співробітництво в галузі охорони здоров'я.
Мун запросив північнокорейського лідера в Сеул, припускаючи, що візит повинен відбутися до кінця цього року. Це може бути перший візит лідера КНДР з часів Корейської війни.