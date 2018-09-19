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    Президенти Південної і Північної Кореї підписали угоду

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    <span>Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін у Пхеньяні&nbsp;</span> - Президенти Південної і Північної Кореї підписали угоду
    Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін у Пхеньяні 

    Зміст угод поки що невідомий

    Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали угоду за підсумками міжкорейського саміту, що проходить у Пхеньяні.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Після церемонії підписання Кім Чен Ин і Мун Чже Ін вирушили на спільну прес-конференцію», - йдеться у повідомленні.

    Міністри оборони КНДР Но Гван Чхоль і Південної Кореї Сон Єн Му в присутності лідерів також підписали військову угоду, яка передбачає зниження напруженості ризиків військових зіткнень, розповів журналістам прес-секретар президента Південної Кореї Юн Ен Чан.

    Зміст угод поки що невідомий.

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін прибув у Пхеньян о 9:49 ранку у вівторок, 18 вересня.

    Кім Чен Ин заявляв, що сподівається на великі результати від міжкорейського саміту.

    Як відомо, перші дві зустрічі лідерів Південної Кореї і КНДР пройшли в демілітаризованій зоні прикордонного села Пханмунджом у квітні і травні 2018 року. 27 квітня Мун і Кім домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного закінчення стану війни, в якому обидві країни перебували з початку 1950 років. Зустріч 26 травня була неанонсованою, на ній обговорювалися, зокрема, майбутні переговори лідера КНДР з президентом США Дональдом Трампом, які пройшли 12 червня в Сінгапурі.

     

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