Президенти Південної і Північної Кореї підписали угоду
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Зміст угод поки що невідомий
Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали угоду за підсумками міжкорейського саміту, що проходить у Пхеньяні.
Про це повідомляє Reuters.
«Після церемонії підписання Кім Чен Ин і Мун Чже Ін вирушили на спільну прес-конференцію», - йдеться у повідомленні.
Міністри оборони КНДР Но Гван Чхоль і Південної Кореї Сон Єн Му в присутності лідерів також підписали військову угоду, яка передбачає зниження напруженості ризиків військових зіткнень, розповів журналістам прес-секретар президента Південної Кореї Юн Ен Чан.
Зміст угод поки що невідомий.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін прибув у Пхеньян о 9:49 ранку у вівторок, 18 вересня.
Кім Чен Ин заявляв, що сподівається на великі результати від міжкорейського саміту.
Як відомо, перші дві зустрічі лідерів Південної Кореї і КНДР пройшли в демілітаризованій зоні прикордонного села Пханмунджом у квітні і травні 2018 року. 27 квітня Мун і Кім домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також щодо офіційного закінчення стану війни, в якому обидві країни перебували з початку 1950 років. Зустріч 26 травня була неанонсованою, на ній обговорювалися, зокрема, майбутні переговори лідера КНДР з президентом США Дональдом Трампом, які пройшли 12 червня в Сінгапурі.