Канада ввела санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії



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В МЗС заявили, що Канада віддана підтримці захисників прав людини

Канада запровадила санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади.

«Ці санкції спрямовані проти осіб, які, на думку уряду Канади, несуть відповідальність або є співучасниками убивства журналіста Джамаля Хашоггі 2 жовтня. Санкції передбачають арешт статків цих осіб на території Канади. Їм також закривається в’їзд до країни», - повідомили в міністерстві.

В МЗС Канади закликали до ретельного розслідування вбивства журналіста.

«Хоча Канада наклала санкції на 17 громадян Саудівської Аравії, ми продовжуємо закликати до прозорого та детального опису всіх обставин убивства Хашоггі. Поясненню, наданому досі Саудівською Аравією, бракує послідовності й правдоподібності», - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що Канада віддана підтримці захисників прав людини й надалі виступатиме на підтримку свободи слова в усьому світі, а вбивство Хашоггі є нападом на свободу висловлювання.

«Канада продовжує закликати до правдоподібного й незалежного розслідування. Відповідальні за вбивство Джамаля Хашоггі повинні постати перед правосуддям», - заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд.

Вона зазначила, що всі 17 громадян Саудівської Аравії потрапили у «чорний список» відповідно до Акту Магнітського.

Як відомо, раніше в Міністерстві закордонних справ Франції заявили про введення санкцій у відношенні 18 громадян Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Нагадаємо, принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман прибув у середу в Буенос-Айрес на саміт G20. З ним планує зустрітися президент Франції.

Сам саміт G20 пройде в Буенос-Айресі у п’ятницю.

Як відомо, Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі має бути міжнародним.

Туреччина передала записи, що стосуються вбивства саудівського журналіста, Саудівській Аравії, США, Німеччині, Франції та Великобританії.

Раніше прокуратура Саудівської Аравії висунула звинувачення на адресу 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства Хашоггі.

Джерело: Укрінформ