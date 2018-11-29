Макрон на саміті G-20 планує зустрітися з саудівським принцом



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Франція ввела санкції щодо 18 громадян Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салман на полях саміту G-20 в Аргентині.

Цю заяву Макрон зробив в Буенос-Айресі. Він не уточнив, коли відбудеться зустріч, пише Daily Star.

Як відомо, раніше в Міністерстві закордонних справ Франції заявили про введення санкцій у відношенні 18 громадян Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Нагадаємо, принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман прибув у середу в Буенос-Айрес на саміт G20.

Сам саміт G20 пройде в Буенос-Айресі у п’ятницю.

Як відомо, Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі має бути міжнародним.

Туреччина передала записи, що стосуються вбивства саудівського журналіста, Саудівській Аравії, США, Німеччині, Франції та Великобританії.

Раніше прокуратура Саудівської Аравії висунула звинувачення на адресу 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства Хашоггі.

Джерело: РБК-Україна