Саудівський принц, якого пов'язують з убивством Хашоггі, прибув на саміт G20



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Мохаммед бін Салман

Принца зустріли протестувальники, які звинувачують принца у відповідальності за вбивство Джамаля Хашоггі

Принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, якого пов’язують із убивством саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, прибув у середу в Буенос-Айрес на саміт G20.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на аргентинське телебачення.

«Саудівський принц-спадкоємець Мохаммед бін Салман у середу приземлився в аргентинському Буенос-Айресі, щоби взяти участь в саміті «Великої Двадцятки». Його зустріли протестувальники, які звинувачують принца у відповідальності за вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі», - йдеться у повідомленні.

Офіційно ж саудівського принца прийняв і привітав у країні аргентинський міністр закордонних справ Хорхе Фаурі.

Сам саміт G20 пройде в Буенос-Айресі у п’ятницю.

До того Мохаммед бін Салман перебував із візитом у Тунісі, де проти нього теж зібралась демонстрація місцевих правозахисників та журналістів, хоч і невелика.