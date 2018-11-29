  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Саудівський принц, якого пов'язують з убивством Хашоггі, прибув на саміт G20

    • Розсилка
    <span>Мохаммед бін Салман</span> - Саудівський принц, якого пов'язують з убивством Хашоггі, прибув на саміт G20
    Мохаммед бін Салман

    Принца зустріли протестувальники, які звинувачують принца у відповідальності за вбивство Джамаля Хашоггі

    Принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, якого пов’язують із убивством саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, прибув у середу в Буенос-Айрес на саміт G20.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на аргентинське телебачення.

    «Саудівський принц-спадкоємець Мохаммед бін Салман у середу приземлився в аргентинському Буенос-Айресі, щоби взяти участь в саміті «Великої Двадцятки». Його зустріли протестувальники, які звинувачують принца у відповідальності за вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі», - йдеться у повідомленні.

    Офіційно ж саудівського принца прийняв і привітав у країні аргентинський міністр закордонних справ Хорхе Фаурі.

    Сам саміт G20 пройде в Буенос-Айресі у п’ятницю.

    До того Мохаммед бін Салман перебував із візитом у Тунісі, де проти нього теж зібралась демонстрація місцевих правозахисників та журналістів, хоч і невелика.

    телебачення міністр саміт вбивство Саудівська Аравія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ