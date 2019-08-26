Канада завжди підтримуватиме Україну - глава МЗС Фріланд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільниця МЗС Канади Христя Фріланд привітала Україну з Днем Незалежності

Канада та Україна «поділяють спільні цінності, у тому числі відданість демократії, свободі та верховенству права»

Канада завжди підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України. Про це йдеться у спільному привітанні міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд та міністра оборони Канади Харджита Саджана з нагоди Дня Незалежності України.

«Канада завжди разом із Україною підтримуватиме її суверенітет й територіальну цілісність. Відзначаючи 28-му річницю незалежності України, ми із нетерпінням очікуємо на продовження протягом наступних років співпраці як близькі друзі та партнери», - зазначається у привітанні.

Міністри згадали, що 28 років тому «Канада стала першою Західною державою, яка визнала незалежність України».

«Протягом наступних майже трьох десятиліть ми пишаємося тісною співпрацею із Україною на її шляху до успішної та активної демократії», - зауважили Фріланд та Саджан.

На переконання урядовців, Канада та Україна «поділяють спільні цінності, у тому числі відданість демократії, свободі та верховенству права».

«Ми насолоджуємося близькими міжособистісними зв’язками, зважаючи на понад 1,3 млн канадців українського походження й активізацію бізнес контактів, підкріплених канадсько-українською угодою про вільну торгівлю. Ми співпрацюємо у оборонній та безпековій сферах, у тому числі в рамках операції UNIFIER, багатосторонньої підтримки», - наголошується у спільному привітанні.

До слова, міністр імміграції Канади у вишиванці привітав Україну з Днем незалежності.

Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський подзвонив прем’єрміністру Канади Джастіну Трюдо.

Лідер Канади запевнив, що на саміті G7 у Франції відстоюватиме позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Також міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та державний секретар США Майк Помпео поговорили про Україну під час зустрічі в Оттаві.

Джерело: Укрінформ