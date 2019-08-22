Зеленський і Трюдо обговорили недопущення Росії до G7



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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо

Лідери обох країн домовилися продовжити обговорення проблематики протидії політиці Росії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 серпня, провів телефонну розмову з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо, в якому обговорив намір повернення РФ у G7.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави подякував Трюдо за послідовну позицію Канади про неможливість повернення Росії у Велику сімку в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму.

«Він також зазначив, що в ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію в «Сімку», а змусити її виконувати свої зобов'язання», - йдеться у повідомленні.

Зеленський також подякував Трюдо за готовність дотримуватися тієї ж принципової позиції про неприйнятність повернення РФ до Великої сімки, яку він продемонстрував ще під час минулорічного саміту G7 у Канаді.

Відзначається, що лідери обох країн домовилися продовжити обговорення проблематики протидії політиці Росії і захисту інтересів України після саміту Великої сімки у Франції.

Сьогодні також прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському не допустити повернення Росії в G7.

Раніше Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8.

Згодом Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку.

Зазначимо, що Німеччина виступила проти повернення Росії в G8. Також прем’єр Британії виступив проти повернення Росії до G8.

Напередодні Зеленський вперше відреагував на ідею повернення Росії до Великої вісімки.