Фріланд та Помпео поговорили про підтримку України



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Очільниця МЗС Канади Христя Фріланд та глава Держдепартаменту США Майк Помпео

Глава МЗС Канади зазначила, що дискусії з Помпео були «продуктивними»

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та державний секретар США Майк Помпео поговорили про Україну під час зустрічі в Оттаві.

Про це розповіла сама Христя Фріланд, повідомляє «Укрінформ».

«Ми з секретарем Помпео мали змогу обговорити ряд дуже важливих питань, серед яких: саміт лідерів G7 у Франції, кризи у Венесуелі й Гонконзі, підтримку України перед лицем російської агресії, а також ситуацію в Кашмірі, Арктиці, Японії, Південній Кореї й ратифікацію нової NAFTA», - сказала Фріланд.

Вона додала, що дискусії з Помпео були «продуктивними» і нагадала, що Канада та США очолюють у Європі багатонаціональні батальйони НАТО, метою яких є стримування можливої російської агресії.

«НАТО - наріжний камінь північноатлантичної безпеки та оборони, особливо зараз, коли ми боремося зі старими та новими загрозами північноамериканській й глобальній безпеці, як то: насильницький екстремізм, кібератаки й зусилля зловмисників із підриву нашої демократії», - зазначила глава МЗС Канади.

Фріланд також зазначила, що Канада не може примиритися із порушенням Росією міжнародного права шляхом вторгнення та анексії Криму й підтримки війни на Донбасі.

Також Помпео закликав союзників США продовжити протистояти агресії РФ в Європі.