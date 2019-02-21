Канал TV XXI заборонили в Україні через російську реєстрацію



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Національна рада моніторила телеканал і знайшла невідповідність до українського законодавства

Нацрада ухвалила рішення вилучити телеканал TV XXI, що має юрисдикцію Латвії, із переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції.

Про це передає прес-служба Нацради.

У повідомленні йдеться, що 9 листопада 2018 року Національна рада моніторила канал і виявила інформаційну заставку з текстом: «Свидетельство о регистрации средства массовой информации ТВ – 21М выдано от 26 апреля 2012 Роскомнадзором».

Окрім того в ефірі телеканалу 8 листопада розмістили російську регіональну рекламу з оплатою в рублях з посиланням на російський сайт.

З огляду на ці обставини Національна рада ухвалила вилучити телеканал TV ХХІ з переліку програм, дозволених для ретрансляції.

Також нагадаємо, що Нацрада позапланово перевірить телеканал «112 Україна» за розпалювання ворожнечі.

Зазначимо, що телеканал NewsOne подав два позови на Бурбака за те, що депутат обізвав канал «кремлівським».

Напередодні нового року стало відомо, що мережа «Ланет» припиняє трансляцію каналів NewsOne та «Наш».

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