NewsOne подав два позови на Бурбака за те, що депутат обізвав канал «кремлівським»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Бурбак заявив, що саме через розпалювання ворожнечі й поширення тез кремлівської пропаганди Нацрада нещодавно наклала на NewsOne штраф

В одному позові співвідповідачем є партія «Народний фронт», а в іншому - телеканал позивається ще й до Блоку Петра Порошенка, - Бурбак

Телеканал NewsOne подав проти Максима Бурбака та «Народного фронту» два позови, де оскаржує те, що його назвали «кремлівським телеканалом». Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

Як зазначає Бурбак, в одному позові співвідповідачем є партія «Народний фронт», а в іншому, окрім Бурбака та «Народного фронту», телеканал позивається ще й до Блоку Петра Порошенка, голови фракції БПП Артура Герасимова, а також до редактора-засновниці «Української правди» Олени Притули.

«Пропагандистський телеканал NewsOne, що формально належить поплічнику Медведчука Козаку, оскаржує в суді те, що його назвали «кремлівським пропагандистським телеканалом». Іншими словами, телеканал «сім’ї» Медведчука вимагає заперечити правду. Логічно. Кремлівські пропагандисти щодня заперечують факти, формують в головах глядачів паралельну вигадану реальність - чітко за методичками держави-агресора», - зазначив керівник фракції.

Бурбак також підкреслив, що саме через розпалювання ворожнечі й поширення тез кремлівської пропаганди Нацрада з питань телерадіомовлення нещодавно наклала на NewsOne штраф.

«Ми доведемо в суді свою правоту. Те, що NewsOne поширює заготовки Кремля, є такою ж правдою, як і те, що Крим і Донбас окуповані Росією. Медведчук є представником Путіна, а сам Путін вчиняє міжнародні кримінальні злочини. Ми не злякаємося ні NewsOne, ні Медведчука, ні Путіна», - наголосив керівник фракції «Народний фронт».

Бурбак вважає, що в Україні забарилися з відповідальними державницькими рішеннями щодо, так званих, «ЗМІ» і «журналістів», які насправді працюють на ворога і на поразку України. «Необхідно прискорити ухвалення законопроектів про прозорість і відповідальність медіа. Верховна Рада ще 4 жовтня 2018 року ухвалила постанову №9157 про запровадження санкцій проти кремлівських пропагандистських «телепомийок». Тут рішення за президентом і РНБО», - наголосив керівник фракції «Народний фронт».